Confirman operativo de traslado de los primeros trabajadores atrapados en campamento Barriales

23 personas permanecen aún en el campamento, quienes se encuentran resguardados y bajo monitoreo médico.

Este viernes, la minera Barrick emitió un comunicado informando que comenzó el operativo de traslado aéreo de los trabajadores que permanecían atrapados en el campamento Barriales producto de la emergencia climática.

Se indicó que se han realizado cuatro vuelos, donde 16 trabajadores fueron trasladados y evaluados por personal médico, tanto antes del embarque como a su llegada.

“Actualmente, 23 personas permanecen en el campamento, quienes continúan resguardados y bajo monitoreo médico. Las evaluaciones disponibles confirman que están en buen estado de salud. El campamento mantiene operativas sus comunicaciones y cuenta con reservas suficientes de petróleo, gas, alimentación y agua para las personas que permanecen en el lugar”, se indicó.

Barrick retomará el operativo este sábado 25 de julio para completar el traslado de todos los trabajadores que permanecen en el campamento y llevarlos hasta Vallenar, ya que las condiciones de alta montaña no permitieron continuar con el operativo este viernes.





Comunicado completo de Barrick