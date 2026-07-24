Fuerte sismo remece al sur del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró este viernes a las 19:10 horas en la región de Magallanes.

Un fuerte sismo sacudió este viernes 24 de julio a la zona sur del país, concretamente a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,6 y ocurrió a las 19:10 horas a 265 kilómetros al sur de Puerto Williams.

Además, la mencionada entidad agregó que el temblor tuvo una profundidad fue de 10 kilómetros.