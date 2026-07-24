“¿Necesitan ayuda?”: Pangal Andrade expresa preocupación por los 60 animales atrapados en la nieve en Alto del Carmen

El deportista, que tuvo una destacada participación en la búsqueda de los tres desaparecidos en el Cajón del Maipo, reaccionó al urgente llamado de ayuda.

Pangal Andrade expresó su preocupación por la situación de los 60 animales que permanecen atrapados en plena cordillera, en Alto del Carmen, tras las intensas nevadas que afectaron a la zona.

El deportista, que tuvo una destacada participación en la búsqueda de los tres desaparecidos en el Cajón del Maipo, reaccionó al urgente llamado de ayuda realizado por los crianceros a través de una publicación de CHV Noticias en Instagram.

“¿Aún necesitan ayuda? ¿Quién sabe algo?” , escribió Pangal, dejando entrever su disposición a colaborar tras el llamado de auxilio realizado por los habitantes de la localidad de Chollay.

Piden ayuda para rescatar a 60 animales atrapados en la nieve

Tras el sistema frontal que afectó a la zona, los arrieros han intentado acceder a los campos cordilleranos durante tres días y así poder salvar a caballos y mulares aislados.

El refugio de resguardo de los animales fue destruido por el impacto de una avalancha , que dejó una acumulación de nieve de más de cuatro metros de altura y riesgo de nuevos desprendimientos.

Por ello, es peligroso que los pobladores hayan intentado ingresar por sus propios medios. Y esa por esa razón solicitaron apoyo aéreo de los organismos de emergencias para sobrevolar la zona y así evaluar un posible rescate.