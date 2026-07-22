Abrió tres avalanchas: Pangal Andrade mostró la travesía que vivió para rescatar a los tres desaparecidos en el Cajón del Maipo

El deportista formó parte del rescate organizado por el Carabineros y Senapred. Mientras ellos se trasladaban por aire, Pangal y su equipo cruzaron la nieve.

Este martes se encontró con vida a las tres personas desaparecidas desde hace casi una semana en el Cajón del Maipo.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) organizó un rescate en conjunto con el GOPE de Carabineros, donde también participó Pangal Andrade.





La travesía de Pangal Andrade para rescatar a desaparecidos en el Cajón del Maipo

El deportista se movió junto a un grupo por tierra, cruzando la nieve, mientras que los equipos policiales se trasladaban vía aérea, para agotar todas las posibilidades y garantizar la llegada al refugio.

Así, Andrade mostró en su cuenta de Instagram cómo fue su trayecto, donde tuvo que abrir con una pala tres avalanchas para poder cruzar el camino que los llevaría hasta el lugar donde estaban las personas.

“Siendo las siete de la tarde, hemos llegado a la montaña. Llegamos sanos y salvos, logramos cruzar las 3 avalanchas, llegar hasta el refugio donde estaban, pero los sacaron temprano”, detalló Pangal en su cuenta de Instagram.

Carabineros llegó primero que Andrade, quien destacó que “lo bueno es que están bien y se salvaron”.

El deportista realizó el primer tramo en automóvil y luego se trasladaron en motos de nieve: “Está todo bien, gracias a Dios”, señaló al mostrar los videos de la travesía.

“Estamos aquí en la primera avalancha, que está bastante larga”, comentó Pangal, mientras que otro miembro del equipo explicó: “Estamos cavando; está buena la nieve, está estable, está seguro para que trabajemos, así que vamos a hacer un camino”.

Minutos después, se enteraron que “pasó el helicóptero a buscar a las dos personas, pero todo perfecto” y Andrade destacó el trabajo de los equipos de rescate.

“Caen pedazos de hielo roca y aquí hay que rellenar un poco para poder subir”, explicaron durante la segunda avalancha, mientras que la tercera los dejó impactados por su magnitud.

Finalmente, el equipo terminó el recorrido hasta llegar al refugio y luego volvieron a sus casas: “Estamos para ayudar, se pasaron todos los voluntarios que estuvieron para ayudar”, concluyó Pangal.

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