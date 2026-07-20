“La única posibilidad…”: Pangal Andrade buscó a desaparecidos en el Cajón del Maipo y evidenció compleja situación

“Cuando está así hay que ser loco para ir a meterte ahí”, expresó el deportista residente de la zona afectada por el sistema frontal.

Pangal Andrade, residente del Cajón del Maipo, este domingo participó en la búsqueda de los tres jóvenes desaparecidos en la zona sumamente afectada por el sistema frontal.

El deportista registró su llegada al sector turístico donde se cree que pueden estar las personas y evidenció lo complejo que es llegar hasta allí, debido a la gran cantidad de nieve.

Durante la mañana de este lunes, Pangal conversó con CHV Noticias y relató su salida el domingo: “Con la moto llegué hasta la bocatoma del río El Volcán, para allá son como cuatro kilómetros más hasta Baños Morales, donde la gente está aisladísima” .





“Llegamos a Baños Colina, que los que somos de la zona, sabemos muy bien que cuando está así hay que ser loco para ir a meterte ahí “, planteó.

En ese contexto, Andrade se refirió al caso de los jóvenes desaparecidos en el Cajón del Maipo: “Cuando iba volviendo y me encontré con la familia, recién le tomamos el peso a la situación”.

“No sé si debería decirlo pero la única posibilidad que ellos tienen de estar con vida, es si conocían el lugar y entraron a la fuerza al refugio “, comentó respecto a su conocimiento de la zona.

En esa misma línea, Pangal explicó que los trabajadores de “las Termas Valles de Colina vaciaron el refugio, se fueron cuando Carabineros les dio la alerta. Pero tiene de todo adentro”.