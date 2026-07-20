Días claves para la búsqueda de tres desaparecidos en el Cajón del Maipo: Helicóptero del GOPE acudiría este miércoles

Han pasado cinco días en los que no se sabe nada de los jóvenes, desde su última aparición en una cámara de seguridad la noche del comienzo de las lluvias.

Tres personas continúan sin ser ubicadas en el Cajón del Maipo. Ya han pasado 5 días en los que no se sabe nada de ellos. CHV Noticias tuvo acceso a información relevante en el caso.

La búsqueda comenzaría recién el miércoles de manera oficial, por las adversas condiciones climatológicas en el sector cordillerano. Un helicóptero del GOPE de Carabineros sería parte del operativo de rescate.