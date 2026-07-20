“Muchas veces yo fui juzgada”: Pamela Díaz responde con todo a las declaraciones de Felipe Kast tras el fin de su relación

La comunicadora abordó las críticas que recibió y los rumores que se generaron en torno a su relación con Felipe Kast.

Este lunes, Pamela Díaz contestó a las declaraciones de Felipe Kast, quien confirmó una relación amorosa y el quiebre sentimental con la comunicadora durante el fin de semana.

“Terminamos hace poco. Tuve la suerte de estar con una gran mujer y le tengo mucho respeto y cariño”, dijo el exsenador, quien negó tajantemente una posibilidad de reconciliación.





¿Qué dijo Pamela Díaz?

Al respecto, en un nuevo capítulo de Mañana Te Cuento, Pamela señaló: “Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Felipe (…) tuvimos una relación muy linda”.

En esa misma línea, agregó: “Hace como un año y siete meses partió todo esto. No he hablado mucho porque siento que era una relación que yo quería cuidar y así fue. Todos mis respetos. No soy mucho de hablar. No lo hablé antes, tampoco lo quiero hablar hoy día”.

Díaz hizo hincapié en que prefiere mantener la parte sentimental de su vida en privado: “Yo lo admiro, me encanta, pero hasta ahí, más no voy a hablar”.

Asimismo, también se refirió a los rumores que surgieron durante el romance: “Felipe estaba en el tema de la política, se estaba retirando. La gente creía que yo estaba con él porque él quería seguir avanzando”.

“La gente igual se tiende a meter y a decir cosas que ni siquiera son. Muchas veces yo fui juzgada, (decían) ‘qué va a decir su familia porque es morena’” , ejemplificó.

Al respecto, La Fiera aclaró: “Cuando decían esas cosas, yo estaba en cumpleaños con él, pasándolo bien con sus hijos, con mis hijos. Yo no voy a dar explicaciones a nadie ni porque estoy soltera o no estoy soltera”.

Finalmente, respecto de la negativa de Kast ante una reconciliación, Pamela concluyó: “Si él dice eso, está perfecto. Yo no opino absolutamente nada. Y ahí no más llegó”.