Felipe Kast confirmó el fin de su relación con Pamela Díaz: “Tuve la suerte de estar con una gran mujer”

El exsenador contó detalles de su romance con La Fiera y cómo está viviendo la separación, luego de que ambos tomaran caminos diferentes hace poco tiempo.

Felipe Kast rompió el silencio y se sinceró tras su quiebre amoroso con Pamela Díaz en el más reciente capítulo de su programa, Felipe PodKast.

El exsenador entrevistó a José Antonio Neme y cuando hablaron sobre sus experiencias con las relaciones de pareja, el político habló sobre su ruptura.

“ Terminamos hace poco. Tuve la suerte de estar con una gran mujer y le tengo mucho respeto y cariño”, aseguró.





En esa línea, Felipe Kast destacó las cualidades que tiene Pamela Díaz y reveló qué fue lo que la enamoró de ella

“Aprendí mucho de ella. Es una mujer que tiene un cerebro increíble, es muy inteligente. Creo que de las cosas más atractivas de ella es su inteligencia, además de buena mamá y buena amiga”, aseguró.

¿Posibilidad de reconciliación?

Consultado por José Antonio Neme sobre una posible reconciliación tras el quiebre, Felipe Kast fue tajante y reconoció que si bien fue feliz durante su romance con La Fiera, hoy no hay posibilidad de volver.

“Yo me siento muy privilegiado de haber estado con ella“, destacó.

“Cuando uno termina, termina. Terminamos de buena manera y ambos estamos en un momento de paz“, insistió.