Bono y bolsillo electrónico: Gobierno detalla las ayudas económicas a familias afectadas por temporal

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, explicó que los aportes se entregarán una vez concluya la elaboración de las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) de los afectados.

Claudio Alvarado, biministro de Interior y Segegob, informó que el Gobierno prepara la entrega de aportes económicos a las familias afectadas por el devastador sistema frontal que actualmente causa estragos en la zona norte del país.

En un punto de prensa luego del Consejo de Gabinete de este lunes, el secretario de Estado adelantó que los próximos días se hará entrega del Bono Recuperación de Enseres, el que alcanza $1.500.000 para beneficiarios.

“A las familias afectadas, les quiero dar la tranquilidad y la seguridad de que el Gobierno no las va a abandonar y las va a acompañar”, señaló, acompañado por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Gobierno adelantó “bolsillo electrónico” de emergencia

Alvarado afirmó que viene “la planificación de medios, equipos y maquinarias para recuperar la conectividad“, trabajo a cargo del ministro de Obras Públicas.

Posteriormente, adelantó que habrá un “sistema de bolsillo electrónico” que permitirá a las familias “enfrentar aquellos gastos de mayor magnitud”.

“No obstante la situación fiscal del país, la magnitud de la emergencia, el sufrimiento y el daño que tienen hoy día las personas, el Gobierno va a estar presente para colaborar y ayudar“, reiteró.

A lo anterior, añadió: “Y si hay que apretarse el cinturón en otros ítems del presupuesto, lo haremos para privilegiar la situación de emergencia”.

Bono de hasta $1,5 millones por temporal

El ministro destacó el trabajo de su homóloga, la ministra antes mencionada, por desplegar sus equipos en las regiones afectadas para colaborar con los municipios en la elaboración de Fichas Básicas de Emergencia (FIBE).

Es por eso que reiteró lo que se informó el sábado: “Con esa ficha se puede determinar la magnitud del daño, de la afectación que tiene cada familia, cada vivienda”.

Una vez reunidos los antecedentes de las familias afectadas e inmuebles con daños, explicó que estos son recepcionados por Senapred, para luego dar paso a la aprobación del financiamiento estatal.

“Tomada esa ficha, subida al sistema, es recibida en Senapred y se autoriza el pago de Bono de Recuperación de Enseres que van en un rango de $335.000 hasta $1.500.000“, aclaró. “Esa es la primera fase”, ratificó.