Activación de quebrada causa estragos en Alto del Carmen: Comuna está aislada por fuertes lluvias

Un fuerte caudal arrasó con un puente y paseo peatonal y ahora los 4.800 habitantes de la comuna de la región Atacama permanecen aislados.

Una situación de extrema preocupación ocurre durante la mañana de este lunes en Alto del Carmen, en la región de Atacama, puesto que la comuna se encuentra completamente aislada debido a la activación de la quebrada Pie de Gallo en medio de las fuertes precipitaciones.

Si bien el domingo no hubo lluvia significativa en la localidad, sí precipitó con intensidad en la cordillera y precordillera, agua que con el correr de las horas comenzó a bajar y llevó un gran caudal hacia la ciudad.

Esta misma lluvia arrasó con un puente y paso peatonal que conectaba la localidad y mantiene a sus 4.800 habitantes aislados. Gracias a las medidas de prevención no se ha reportado ninguna persona herida.

Sin embargo, según reportó el periodista Patricio Angulo, cerca de 40 trabajadores mineros estarían aislados en la minera Barrick debido a la gran cantidad de nieve. Además, una criancera de 52 años se encuentra desaparecida en un sector conocido como Valeriano.