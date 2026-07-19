Suspensión de clases: Todas las comunas sin actividad escolar este lunes 20 de julio por sistema frontal

La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación ante las complejas condiciones climáticas que aún afectan a varias regiones.

El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en diversas zonas del país debido a los efectos del sistema frontal que durante los últimos días ha dejado intensas lluvias, inundaciones y cortes de conectividad.

La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación ante las complejas condiciones climáticas que aún afectan a varias regiones.

¿Dónde se suspenden las clases?

Según informó la cartera, la suspensión regirá en:

Provincia de Huasco (Región de Atacama):

Vallenar

Alto del Carmen

Freirina

Huasco

Toda la región de Coquimbo

La Serena

Coquimbo

Ovalle

Illapel

Salamanca

Combarbalá

Monte Patria

Andacollo

Paihuano

Vicuña

Los Vilos

Canela

Punitaqui

Río Hurtado

Región de Valparaíso, con excepción de Rapa Nui y Juan Fernández

¿Qué establecimientos están incluidos?

La suspensión de actividades aplica para establecimientos públicos y privados que impartan niveles de educación parvularia, básica y media en las zonas mencionadas.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que la decisión fue adoptada considerando la emergencia meteorológica que afecta al norte chico y la zona central, y que las autoridades continuarán monitoreando la situación para evaluar eventuales medidas adicionales en los próximos días.

Las familias pueden revisar información actualizada a través de los canales oficiales de cada establecimiento y de las autoridades regionales correspondientes.