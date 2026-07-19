Familias pasaron la noche en los techos por inundaciones en Ovalle: Lluvias activaron las quebradas

Al menos 15 mil personas se encuentran totalmente aisladas debido a la activación de quebradas y las zonas de inundación. El alcalde Héctor Vega solicitó decretar zona de catástrofe en la comuna.

Las intensas lluvias siguen causando estragos en la zona norte del país. Los desbordes del río Limarí y la activación de todas las quebradas tienen a Ovalle completamente inundado y sin suministro de agua en la región de Coquimbo.

El sistema frontal en el “norte chico” se ha sentido con mayor fuerza durante las últimas horas, generando graves problemas con anegamientos en diferentes localidades de la región.

Según información de las autoridades comunales, habría al menos 15 mil personas que están totalmente aisladas debido a las precipitaciones en el sector.





Alcalde de Ovalle pide decretar zona de catástrofe

El edil Héctor Vega hizo un llamado urgente para intentar llegar a las personas aisladas por las precipitaciones, además de pedir un mayor despliegue de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, también pidió que se puedan agilizar los recursos que permitan atender a las necesidades de las personas más afectadas en Ovalle.

Finalmente, el alcalde de la comuna nortina expuso la necesidad a las autoridades de decretar zona de catástrofe en la ciudad, con el fin de poder realizar los rescates más efectivos en las localidades de la IV región.