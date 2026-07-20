El pronóstico para esta semana indica un período de días predominantemente nublados con presencia de lluvias a lo largo de la semana. Revisa aquí el detalle.

Cuando la zona norte del país enfrenta los devastadores efectos del inédito tren de sistemas frontales, la región Metropolitana vivirá otra semana con días consecutivos de precipitaciones aunque, esta vez, de menor intensidad.

Windy, una plataforma interactiva de pronóstico del tiempo de alta precisión, entrega de manera simple y gráfica los milímetros que podrían caer en la zona central del país durante los próximos días.

Para recabar esta información, CHV Noticias filtró los datos que esta plataforma recoge de ECMWF, es decir, por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio.

Revisa a continuación el pronóstico de lluvias según la plataforma Windy para la zona central del país desde este lunes 20 de julio hasta el viernes 20 de julio.

Lluvias en la región Metropolitana esta semana

• Lunes 20: 22.8 mm en total

La jornada estará marcada por una inestabilidad constante: habrá precipitaciones moderadas y continuas hasta la noche, con montos que oscilarán entre los 1.4 y 4.9 mm cada hora.

• Martes 21: 17.9 mm en total

La primera mitad del día concentrará la mayor cantidad de lluvia, con un pulso de intensidad moderada-fuerte entre las 8:00 y 11:00 horas. Hacia la tarde perderá fuerza pasando a chubascos débiles y aislados en la noche.

• Miércoles 22: 0.0 mm en total

El miércoles estará marcado por cielos nublados a despejados, pero con un descenso importante en las temperaturas mínimas (alrededor de 3°C a 4°C en la madrugada).

• Jueves 23: 6.4 mm en total

Para el jueves, en cambio, habrá lluvias de intensidad débil a intermitente durante la tarde y noche. Los montos por hora serán bajos (máximos de 2.2 mm), por lo que principalmente será llovizna o chubascos ligeros.

• Viernes 24: 0.7 mm en total

Solo se registrarán lloviznas prácticamente imperceptibles (0.7 mm) en la madrugada (2:00 horas). Para la tarde el cielo podría estar completamente despejado, soleado y con un ascenso térmico que rozará los 16°C.

Mapa de las lluvias para esta semana:

Presiona cualquier lugar del mapa para obtener un pronóstico en una zona que sea de tu preferencia.