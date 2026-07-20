Madre y tres hijos murieron por descuido con estufa en El Bosque: Cuñado también falleció tras intentar rescatarlos
Se trataba de una estufa eléctrica, la que habría operado sin descanso.
Una madre y sus tres hijos murieron durante un incendio que se habría iniciado a causa de un descuido con una estufa eléctrica en la comuna de El Bosque.
Un cuñado de la mujer, que intentó rescatarla junto a los niños, también falleció en el siniestro luego que la vivienda colapsara, lo que impidió que pudieran escapar.