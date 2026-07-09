Camión chocó contra poste de alumbrado público en El Bosque: Tránsito se encuentra suspendido

El tránsito de vehículos está suspendido entre Lo Espina y General Manuel Tovarias.

Este jueves un camión chocó contra un poste de alumbrado público en la comuna de El Bosque y provocó el corte de tránsito en la zona.

Según indicó Transporte Informa, el tránsito de vehículos está suspendido en el sector de Gran Avenida hacia el norte, específicamente entre Lo Espina y General Manuel Tovarias.





Suspenden tránsito en El Bosque tras choque de camión

Es por ello que se recomienda utilizar como vía alternativa la Avenida Padre Hurtado, puesto que la empresa eléctrica comenzará los trabajos de reparación en la zona durante la tarde.

Los primeros antecedentes indican que el conductor del camión hizo un viraje en U para retomar hacia el norte, pasó a llevar los cables, botó el poste y este cayó sobre un vehículo de menor tamaño.

Preliminarmente, la mujer que estaba al interior de ese automóvil no presenta ningún tipo de lesión, mientras que el conductor del camión habría recibido parte de la carga eléctrica.

El hombre de 33 años se encontraría fuera de riesgo vital y fue trasladado a un centro asistencial.

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