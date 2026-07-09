PDI parapetado fue ingresado de urgencia al Hospital de Carabineros: Tendría heridas autoinfligidas

El detective se encontraba en su domicilio con custodia policial cuando a eso de las 3 de la mañana tuvo que ser trasladado de urgencia con un corte en el cuello, aparentemente con un elemento cortopunzante.

El subcomisario de la PDI, Rodrigo Silva, que se parapetó en un edificio en la comuna de Las Condes, tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital de Carabineros.

Según información preliminar, el funcionario habría llegado con una lesión en su cuello producida por un elemento cortopunzante. , que habrían sido provocadas por él mismo.

El hecho habría ocurrido cerca de las 3:00 de la mañana de este jueves, mientras el subcomisario se encontraba en su domicilio con custodia policial.

De acuerdo a lo trascendido, su estado sería de gravedad aunque hasta ahora no ha existido confirmación oficial de la PDI o del Hospital de Carabineros.





Denunció hechos de corrupción

El subcomisario Rodrigo Silva se parapetó en un edificio en el sector de Pedro Gamboa con Avenida Las Condes, gritando que lo querían matar por denunciar una serie de delitos dentro de la Policía de Investigaciones.

“Me van a matar… Por favor, ayúdenme. Llamen a Carabineros. Boté todas mis municiones, mis cargadores; mi arma está desarmada. Si me matan, van a plantar una pistola. Créanme, soy inocente. Ayúdenme, por favor”, gritó desde una de las ventanas.

El detective declaró que su vida y la de sus hijos corrían peligro y tras varias horas de negociación, se entregó.

Posteriormente fue trasladado al Hospital de Carabineros para una evaluación médica y luego derivado a su casa, donde permaneció con custodia policial hasta el incidente de la madrugada de este jueves.