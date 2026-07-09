Temblor hoy 9 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este jueves 9 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, jueves 9 de julio en Chile Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.5

: 3.5 Hora: 06:54 horas

06:54 horas Epicentro : 80 km al Este de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta.

: 80 km al Este de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta. Profundidad: 247 km.

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora: 00:59 horas

00:59 horas Epicentro : 69 km al Este de Socaire, región de Antofagasta.

: 69 km al Este de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 236 km.

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora: 00:39 horas

00:39 horas Epicentro : 45 km al Este de Ollagüe, región de Antofagasta.

: 45 km al Este de Ollagüe, región de Antofagasta. Profundidad: 210 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?