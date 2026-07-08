A pesar de una nueva baja: ¿Por qué la bencina no vuelve al precio de marzo?

Según ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el costo para refinar la gasolina ha tenido importantes incrementos a nivel mundial.

Nuevo alivio para el bolsillo: las bencinas caerán $100 y el diésel retrocederá $155 desde este jueves. Sin embargo, aún no volvemos a los precios de marzo antes del llamado “bencinazo”, pese a que el precio internacional del barril de petróleo ha bajado.

Según el jefe de la cartera de Hacienda, el ministro Jorge Quiroz, el costo para refinar la gasolina ha tenido importantes incrementos a nivel mundial, pero según expertos gran parte de ella se refina en el país. ¿Por qué se da esto?