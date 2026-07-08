Corral sufre los estragos del sistema frontal: Autoridades piden que se decrete zona de catástrofe ante los daños

Las lluvias bloquearon la única vía de acceso terrestre a la ciudad. Además hubo deslizamientos de tierra, desbordes de ríos e inundaciones.

Las intensas precipitaciones mantienen a la ciudad de Corral, en la región de Los Ríos, enfrentando una compleja emergencia.

En las últimas 36 horas cayeron cerca de 380 mm de aguas lluvias, lo que generó que se bloqueara la única vía de acceso terrestre a la zona.

El desborde del río San Juan, los deslizamientos de tierra y las inundaciones han dejado a decenas de familias afectadas, mientras las autoridades buscan que se decrete zona de catástrofe ante los daños.