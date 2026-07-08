Con vientos y precipitaciones: Pronostican segundo sistema frontal para la región de Los Ríos
Según detalló Allison Göhler, se trata de un sistema frontal normal, que no tiene la misma intensidad que el que se vive actualmente en la zona centro-sur de Chile.
Este miércoles, la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, pronosticó un segundo sistema frontal que afectará a la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos.
Este fenómeno climático llegaría el jueves 9 de julio por la tarde, y traería alrededor de 10 a 15 mm de lluvia, adicionales a los 185 que ya cayeron en la zona.
Göhler hizo hincapié en que se vivirá de forma normal y que no trae la misma intensidad del sistema frontal actual y además, expuso que durante esta jornada solo se esperan no más de 5 mm de lluvia en Valdivia.