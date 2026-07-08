Este beneficio permite que la mensualidad del inmueble sea financiado de manera conjunta con el Estado. Según el Minvu, la convocatoria de este año proyecta ayudar a más de 8.450 familias.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció que desde este martes y hasta el próximo 7 de agosto estará abierto el llamado 2026 para postular al Subsidio de Arriendo regular.

El beneficio se entrega de manera mensual y está dirigido a familias que buscan una solución habitacional, permitiéndoles utilizar el beneficio durante un período máximo de ocho años desde su adjudicación.

¿De cuánto es el Subsidio de Arriendo 2026?

Las personas seleccionadas para obtener el Subsidio de Arriendo reciben un monto total de 170 UF (equivalentes a $6.942.000) que se entrega de forma mensual con un tope de 4,2 UF ($171.500) para el arriendo de una vivienda cuyo valor mensual no supere las 11 UF ($449.000).

Para viviendas ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el monto máximo del subsidio mensual es de 4,9 UF ($200.000) y el valor del arriendo no debe superar las 13 UF ($531.000).

Así, una parte de la mensualidad podrá ser financiada de manera conjunta con el Estado. Por su parte, la convocatoria de este año proyecta beneficiar a más de 8.450 familias.





Los principales requisitos para postular

Podrán postular todas las familias allegadas o que actualmente son arrendatarias y que necesiten una solución habitacional por un tiempo determinado. Además, deberán cumplir los siguientes requisitos:

Contar con Cédula de Identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para extranjeros vigente.

Postular al menos con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo o hija. Las personas de 60 años o más al momento de postular pueden postular solas.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 70% de la calificación socioeconómica.

de la calificación socioeconómica. Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($163.350) en una cuenta de ahorro para la vivienda, el que debe estar depositado máximo el día anterior al de la postulación.

en una cuenta de ahorro para la vivienda, el que debe estar depositado máximo el día anterior al de la postulación. Contar con un ingreso familiar mensual entre 7 UF ($285.850) y 25 UF ($1.020.900). Por cada integrante del núcleo familiar que exceda de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF ($326.700).

Cómo postular al Subsidio de Arriendo

Las postulaciones se pueden hacer 100% en línea a través del sitio web con Clave Única, o de manera presencial en las oficinas Serviu a lo largo del país.

En caso de resultar seleccionado, podrás emitir tu contrato de arriendo y consultar el estado de tu arriendo, entre otras acciones, en el mismo sitio web antes mencionado.

Vale mencionar que, con este subsidio, puedes cambiar de vivienda a cualquier región y postular, en un futuro, a un subsidio para comprar una vivienda.

Para postular, pincha la imagen de abajo.