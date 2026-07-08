Comediante sufrió robo de su auto en pleno Parque Bustamante: Cámara captó actuar de los delincuentes

Según relató Paola Molina en redes sociales, el hecho ocurrió entre las calles Rancagua y Bilbao, en la comuna de Providencia. El hecho ocurre apenas semanas después de haber comprado el automóvil.

La comediante y escritora Paola Molina utilizó sus redes sociales para denunciar el robo de su automóvil y solicitar ayuda para difundir la información con el objetivo de recuperarlo.

Según relató en una publicación de Instagram, el hecho ocurrió en las inmediaciones del Parque Bustamante, específicamente entre las calles Rancagua y Bilbao, en la comuna de Providencia.

“Nos robaron el auto. Por favor, ayúdenos a difundir”, escribió la artista junto a un video en el que se observa el momento en que desconocidos se llevan el vehículo.





Comediante denuncia robo de auto en pleno parque

El vehículo robado se trata de un Toyota Yaris 2008 de color azul grisáceo, el cual, según detalló, podría tener la ventana trasera derecha quebrada, antecedente que habrían podido identificar gracias a registros audiovisuales obtenidos tras el delito.

La comediante señaló además que ya realizaron la denuncia correspondiente ante Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). “Tenemos los videos y la denuncia hecha a Carabineros, ahora nos queda difundir”, expresó.

En la misma publicación, Molina compartió un mensaje cargado de emoción al recordar lo que significó la adquisición del vehículo para ella y su familia. “Hemos sido muy felices viajando, paseando, trabajando con nuestro primer auto”, escribió.

El robo ocurre apenas semanas después de haber comprado el automóvil. De hecho, este martes la artista tenía previsto rendir su examen para obtener la licencia de conducir, un hito que ahora queda marcado por la frustración de la pérdida del vehículo.