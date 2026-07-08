“¡Me van a matar, ayúdenme!”: PDI se parapetó en séptimo piso de edificio y desató operativo en Las Condes

Vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de escuchar al hombre pedir auxilio desde aproximadamente las 20:00 horas. La situación se extendió hasta cerca de la medianoche.

Un confuso episodio protagonizó durante la madrugada un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), quien permaneció durante varias horas solicitando ayuda desde un edificio en Las Condes.

Según los antecedentes, vecinos del sector de Pedro Gamboa con avenida Las Condes alertaron a las autoridades luego de escuchar al hombre pedir auxilio desde aproximadamente las 20:00 horas.

La situación se extendió hasta cerca de la medianoche, momento en que el funcionario comenzó a realizar una serie de acusaciones vinculadas a presuntos hechos de corrupción al interior de la institución.

“Me van a matar… Por favor, ayúdenme. Llamen a Carabineros. Boté todas mis municiones, mis cargadores; mi arma está desarmada. Si me matan, van a plantar una pistola. Créanme, soy inocente. Ayúdenme, por favor”, gritó en uno de los videos viralizados en redes sociales.

Lo que se sabe del PDI parapetado en Las Condes

El inmueble correspondería a un edificio de oficinas y no a un departamento habitacional. En tanto, el sujeto tendría cerca de 10 años de servicio en la institución policial.

En medio de sus gritos, el hombre insistió en conversar con un fiscal de turno. Finalmente, el persecutor llegó hasta el lugar y logró dialogar con él, convenciéndolo de descender voluntariamente.

Posteriormente, el PDI fue trasladado en un vehículo policial hasta el Hospital de Carabineros para una evaluación médica.

Hasta el momento no se han entregado detalles oficiales respecto de las acusaciones realizadas ni sobre las circunstancias que originaron el incidente, antecedentes que continúan siendo materia de investigación.