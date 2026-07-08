Tras muerte de hijo en Ucrania: El drama de mamá del chileno que murió combatiendo en la guerra

La madre de Fabián Fernández, joven de 21 años que perdió la vida desempeñando labores para el ejército ucraniano, contó también cómo se enteró del deceso ocurrido en combate.

Vanessa Espinoza, madre del joven chileno que murió mientras participaba como voluntario en operaciones militares en Ucrania, en medio del conflicto bélico que ese país mantiene con Rusia, rompió el silencio y contó cómo se enteró del deceso.

En conversación con La Prensa Austral, la mujer comenzó explicando que la labor de Fabián Fernández en el ejército ucraniano consistía en ser parte de la avanzada para recuperar territorios tomados por los rusos. “Una vez aseguraban la zona, entraba el resto”.

En ese sentido, contó que su hijo ya había sobrevivido a dos misiones. Sin embargo, la más reciente, ocurrida el miércoles 1 de julio, sería la última. Aquella vez Fabián la llamó para contarle que iría como jefe de escuadrón.

“Reza mucho por mí para que vuelva sin novedad”, le dijo por teléfono. Cuatro días después, el ejército ucraniano informó al padre de Espinoza que estaba “desaparecido en acción” y, ante falta de respuestas, la madre contactó a un amigo extranjero que vivía con su hijo.





“Él me confirmó que estaba muerto. Los que llegaron de misión lo vieron cuando cayó, cuando el dron lo atacó”, relató la madre entre lágrimas, consignó el medio citado.

Al trágico desenlace se suma que no podrán recuperar los restos , pues el lugar donde cayó está controlado por Rusia y, según le explicaron, el ejército ucraniano no realiza rescates bajo esas condiciones. “Un dron lanzó una bomba directamente donde él estaba”, lamentó.

Quién era Fabián Fernández

Desde temprana edad, Fabián Fernández manifestó un fuerte interés por la vida militar, vocación que el año pasado lo llevó a ingresar a la Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna de la Armada de Chile.

Era oriundo de Punta Arenas y egresado del Liceo Salesiano San José, establecimiento donde cursó parte importante de su formación escolar.

Sin embargo, fue este año cuando decidió viajar a Ucrania para integrarse como soldado profesional al Ejército de ese país, una determinación que tomó sin el conocimiento de su familia.

“Se fue a escondidas de mí. Cuando alguna vez me comentó que quería ir, le dije que por supuesto que no. Ninguna madre ni nadie de la familia iba a aceptar una decisión así”, afirmó la madre a El Pingüino.

A pesar de esto, el joven viajó a escondidas a Europa el 14 de febrero y su madre recién se enteró en abril que estaba en la guerra de Ucrania.