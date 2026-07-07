“Mamá, reza mucho por mí”: Confirman muerte de joven magallánico que combatía en Ucrania

El joven de 21 años llevaba unos meses en el ejército ucraniano. Su familia afirma que sus restos no han podido ser rescatados desde territorio dominado por las fuerzas rusas.

Impacto existe en Punta Arenas, ciudad natal de Fabián Nicolás Fernández Espinosa, joven de 21 años que perdió la vida mientras combatía en la guerra de Ucrania y Rusia.

La lamentable noticia fue confirmada por su propia familia, donde el joven permaneció en calidad de desaparecido en acción, hasta que se confirmó su deceso. También se indicó que el joven se había unido a las filas del Ejército ucraniano en el primer trimestre de este año.





Vocación militar lo llevó a Ucrania

El medio El Pinguino publicó que Fabián nació el 27 de abril de 2005 en Punta Arenas y cursó enseñanza básica en el Colegio Francés y la educación media en el Liceo San José.

Desde temprana edad manifestó un fuerte interés por la vida militar, vocación que lo llevó el año pasado a ingresar a la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna” de la Armada de Chile.

Este año decidió viajar a Ucrania para integrarse como soldado profesional al Ejército de ese país, una determinación que tomó sin el conocimiento de su familia.

“Él viajó a Ucrania en febrero de este año para desempeñarse en el Ejército ucraniano como soldado profesional, porque tenía una vocación militar gigante. Sin embargo, se fue a escondidas de mí. Cuando alguna vez me comentó que quería ir, le dije que por supuesto que no. Ninguna madre ni nadie de la familia iba a aceptar una decisión así”, afirmó su madre, Vanessa Andrea Espinosa Ghali.

A pesar de esto, el joven viajó a escondidas a Europa el 14 de febrero y su madre recién supo en abril que estaba en la guerra de Ucrania.

Madre revela última conversación

La última videollamada entre ambos ocurrió el miércoles 1 de julio, pocas horas antes de una nueva operación militar. “Me dijo: ‘Mamá, me voy a misión, voy como jefe de escuadrón…Reza mucho por mí para que vuelva sin novedad'”, recordó su madre.

Tras conocer que su hijo no había regresado de la misión y se encontraba como desaparecido en acción, un amigo de su hijo le confirmó que estaba muerto.

La mujer señaló que lo peor es que no pueden recuperar sus restos, ya que ese lugar permanece bajo dominio de las fuerzas rusas.