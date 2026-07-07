“Nunca fue con la intención de…”: Álvaro Ballero hizo mea culpa sobre su relación con Ludmila Ksenofontova

El comunicador se refirió a las críticas que ha recibido en el último tiempo por el trato que ha tenido con Ludmila frente a las cámaras.

Durante la tarde de este lunes, Álvaro Ballero se sinceró en redes sociales e hizo un mea culpa sobre su relación con Ludmila Ksenofontova.

El comunicador también se refirió a las críticas que ha recibido en el último tiempo por el trato que le dio a Ludmila de forma pública.





¿Qué dijo Álvaro Ballero?

A través de su cuenta de Instagram, Ballero comentó: “Me critican porque supuestamente no la dejo ser libre y, cuando digo que lo es, también”.

En esa misma línea, agregó: “Y no, nunca fue con la intención de tratarla como un ‘objeto'”.

“Simplemente quería dar a entender que ella (…) aunque me duela, ya no soy su pareja ni opción, tiene derecho a hacer lo que quiera”, concluyó.

Luego, el exchico reality mostró en su cuenta de Instagram que se sometió a una intervención ambulatoria, sin entregar mayores detalles.

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