“Te nos caíste”: Mensaje de Gabriel Boric tras triunfo de Argentina desató fuerte polémica en redes sociales

El expresidente hizo estallar las redes sociales luego de una publicación referente al triunfo de la selección trasandina ante Egipto.

Gabriel Boric expresó su apoyo a la selección argentina en su cuenta de X, tras el triunfo ante Egipto en octavos de final del Mundial 2026.

Con su mensaje, el expresidente hizo estallar las redes sociales. “Vamos Argentina ¡Hermanos!” , manifestó.

Además, Boric escribió “que hermoso es el fútbol”, luego de que Argentina diera vuelta el resultado y dejara eliminado al cuadro africano en el encuentro disputado en Atlanta.

Qué hermoso que es el futbol — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 7, 2026

Sin embargo, los chilenos no opinaron igual que el exmandatario y lo criticaron duramente en los comentarios.

“Yo no soy hermano de ningún argentino”, “borre por favor, “te nos caíste” y “no es momento para el amor latinoamericano”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Revisa algunos de los comentarios en contra de la publicación de Gabriel Boric