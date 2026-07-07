Pago único de $100 mil: Revisa los requisitos para acceder al Subsidio de Calefacción

En estos días fríos, consulta con tu RUT si recibes el apoyo económico que busca aliviar los gastos durante el invierno.

El Subsidio de Calefacción es un aporte económico que entrega el Estado para aliviar los gastos durante el invierno.

Se trata de un monto único de cien mil pesos por grupo beneficiario, dinero que debe cobrar el jefe o jefa de hogar.

El subsidio se paga mediante un déposito a la CuentaRUT u otra cuenta bancaria. Además, está la opción de retirarlo de manera presencial en sucursales de BancoEstado.

A continuación, revisa si recibes la ayuda monetaria en estos días fríos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Subsidio de Calefacción?

El beneficiario debe cumplir con algunos requisitos para acceder al Subsidio de Calefacción:

Pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH)

más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) Vivir en la Región de Aysén

Sin embargo, es necesario precisar que en la selección de los hogares beneficiarios se prioriza a la población más vulnerable y se realiza de acuerdo a la disponibilidad presupuestarias.

Revisa con tu RUT si eres beneficiario del Subsidio de Calefacción

En el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, puedes consultar con tu RUT y fecha de nacimiento si eres beneficiario del aporte de $100.000. Para ello, haz click acá.