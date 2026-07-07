Partidos de HOY martes 7 de julio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Chilevisión llevará a tu pantalla el cierre de los octavos de final de la Copa del Mundo, que este martes que tiene como principal atractivo llaves con Argentina y Colombia.

Este martes finaliza la pase de octavos de final del Mundial 2026 con dos duelos que tendrán a equipos sudamericanos como protagonistas.

En el primer duelo de la jornada Argentina buscará seguir avanzando de la mano de Lionel Messi que sigue batiendo récords y se medirán frente a Egipto en Atlanta.

Más tarde Colombia tendrá que superar a Suiza para instalarse en los cuartos de final que comienzan a jugarse a partir del jueves.





Puedes seguir los mejores encuentros del Mundial 2026 través de la pantalla de Chilevisión, su sitio web y la app MiCHV.

Partidos del Mundial martes 7 de julio por Chilevisión

Suiza vs Colombia – 16:00 horas | Estadio BC Place Vancouver. Disfruta la previa desde las 14:30 horas.

Horario de partidos martes 7 julio en el Mundial 2026

12:00 horas: Argentina vs Egipto

16:00 horas: Suiza vs Colombia | Transmite CHV desde las 14:30

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión tiene todos los detalles del Mundial 2026 y más de 50 partidos disponibles en la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: