Partidos de HOY martes 7 de julio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile
Chilevisión llevará a tu pantalla el cierre de los octavos de final de la Copa del Mundo, que este martes que tiene como principal atractivo llaves con Argentina y Colombia.
Este martes finaliza la pase de octavos de final del Mundial 2026 con dos duelos que tendrán a equipos sudamericanos como protagonistas.
En el primer duelo de la jornada Argentina buscará seguir avanzando de la mano de Lionel Messi que sigue batiendo récords y se medirán frente a Egipto en Atlanta.
Más tarde Colombia tendrá que superar a Suiza para instalarse en los cuartos de final que comienzan a jugarse a partir del jueves.
Puedes seguir los mejores encuentros del Mundial 2026 través de la pantalla de Chilevisión, su sitio web y la app MiCHV.
Partidos del Mundial martes 7 de julio por Chilevisión
- Suiza vs Colombia – 16:00 horas | Estadio BC Place Vancouver. Disfruta la previa desde las 14:30 horas.
Horario de partidos martes 7 julio en el Mundial 2026
- 12:00 horas: Argentina vs Egipto
- 16:00 horas: Suiza vs Colombia | Transmite CHV desde las 14:30
¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?
Chilevisión tiene todos los detalles del Mundial 2026 y más de 50 partidos disponibles en la pantalla abierta y todas sus plataformas.
Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de:
- TV abierta por la señal de Chilevisión
- Sitio web oficial de Chilevisión
- Aplicación MiCHV para dispositivos móviles y SmartTV