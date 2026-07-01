Octavos de final del Mundial: Estos son los partidos que transmitirá Chilevisión y MiCHV

Chilevisión te llevará los mejores partidos de los octavos de final del Mundial, instancia que comienza el próximo sábado 4 de julio.

El Mundial 2026 avanza a pasos agigantados y este fin de semana ya comienzan los octavos de final, fase que tendrá partidos de altísimo nivel que podrás ver por Chilevisión.

Dicha instancia comenzará este sábado 4 de julio, donde quedarán solamente 16 de las 48 selecciones que iniciaron la cita planetaria.

Además de la TV abierta, estos cotejos los disfrutarás online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.





Partidos de octavos de final del Mundial que transmitirá Chilevisión

Sábado 4 de julio:

Paraguay vs Francia: 17:00 horas | Transmite Chilevisión desde las 16:00

Domingo 5 de julio:

Brasil vs Noruega: 16:00 horas | Transmite Chilevisión desde las 15:00

Cómo descargar la App MiCHV para ver los octavos de final del Mundial

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y disfrutar del Mundial 2026, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Google TV y Roku.

Fecha de la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 está fijada para el domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas, disputándose en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos.