15/ 08/ 2026 17:33

Fervor en Canadá: Así recibieron a Alexis Sánchez tras llegar al CF Montreal

Como una verdadera estrella fue recibido este viernes Alexis Sánchez por la alcaldesa de Montreal, de nacionalidad chilena, Soraya Martínez, a su llegada a Canadá para sumarse al CF Montreal de la MLS. “Agradecer a Montreal por darme la oportunidad de jugar. Amo el fútbol. Llevo 18 años fuera de mi país y ver a todos ustedes, chilenos, es algo lindo. Muchas gracias por estar acá”, expresó el Maravilla durante la ceremonia. Si bien el tocopillano no jugará este sábado, sí será presentado durante el partido que disputa hoy su nuevo club.