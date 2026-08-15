“Grave atentado”: Movilh denuncia multa y orden de arresto tras Marcha del Orgullo en La Moneda

La organización acusó que no solo pagaron 358 mil pesos ante el Juzgado de Policía Local de Santiago, sino que el organizador de la protesta enfrentó una orden de reclusión y rondas de Carabineros en su domicilio.

A través de redes sociales, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) dio a conocer que recibieron una sanción por “ruidos molestos” por la Marcha del Orgullo realizada en junio de 2025 en el centro de Santiago.

La organización detalló que la multa emitida por el Juzgado de Policía Local de Santiago alcanzó las 5 UTM, lo que equivale a unos 358 mil pesos, y obedece a supuestos ruidos emitidos frente al Palacio de La Moneda.

Esta multa, a su vez, fue dictada contra Gonzalo Velásquez, organizador y responsable del evento, y desde el Movilh también denunciaron que el proceso derivó en una orden de reclusión contra el activista que gestionó los permisos de la protesta.

Por motivos que explicaron en un comunicado, señalaron que decidió pagar la multa para evitar su eventual arresto y anunciaron acciones legales “para revertir el abuso”.

Advierten “atentado a la libertad de expresión”

“Tiene bajo su cuidado a familiares enfermos y adultos mayores, el Juzgado rechazó un incidente de nulidad y Carabineros estaba rondando su domicilio para apresarlo, nos vimos en la obligación de pagar la multa”, señaló el fundador de Movilh, Rolando Jiménez.

En esa línea, anunció que han “presentado un recurso de queja y pronto presentaremos uno de protección. Agotaremos todas las diligencias en Chile para hacer justicia y, de no obtenerla, recurriremos a organismos internacionales”.

“Estamos en presencia del más grave y horroroso atentado contra la libertad de expresión del Orgullo en Chile. Esto ocurrió, además, en el marco de un proceso irregular y con múltiples errores que han boicoteado la igualdad ante la ley”, advirtió.

Movilh acusó irregularidades en notificación

En la misiva, también alertaron que “una de las principales irregularidades del proceso es que ni la organización ni su activista fueron debidamente notificados de la multa en su domicilio correspondiente”.

“La notificación fue enviada el año pasado a un domicilio en el que Velásquez no vive desde hace más de un año, en lugar de ser remitida a la dirección del Movilh o a su domicilio vigente”, precisó Jiménez.

“Solo a partir de mayo de este año comenzó a ser dirigida al domicilio real de Velásquez, pero ya con una orden de reclusión. Recién tomamos conocimiento de la existencia de este proceso en julio pasado, luego de que carabineros iniciara rondas en el domicilio de nuestro activista para apresarlo”, agregaron.