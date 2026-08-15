Frente Amplio elegirá nueva directiva este fin de semana: Martínez y Yeomans disputan la presidencia

Mientras la actual timonel destacó la consolidación del partido durante su gestión, la diputada que encabeza la lista alternativa llamó “a un “cambio en la conducción”. Un total de 60.000 mil militantes están habilitados para sufragar.

Este fin de semana, el Frente Amplio (FA) celebra sus elecciones internas para definir a la nueva directiva nacional, al comité central y a las direcciones regionales y comunales de la colectividad.

Son dos las listas que competirán por su conducción: Frente Amplio para Chile, encabezada por la actual presidenta de la colectividad y candidata a la reelección, Constanza Martínez; y Unidad para Avanzar, liderada por la diputada Gael Yeomans.

Este proceso estuvo marcado por la discusión sobre el rol opositor que el partido debe adoptar frente al gobierno del presidente Kast, y también respecto al legado del expresidente y fundador Gabriel Boric.

Martínez destacó “consolidación” durante su periodo

En el cierre de campaña, la actual timonel Constanza Martínez, respaldada por figuras como Gonzalo Winter, Tomás Vodanovic y Giorgio Jackson, destacó la consolidación del proyecto y enfatizó la necesidad de fortalecer la organización interna.

“Creo que estamos en un proceso de formación partidario, de consolidación, y acá tenemos una lista que reconoce el trabajo que hemos realizado, que reconoce la historia de los dos últimos años del partido, pero también de los últimos diez”, destacó.

Continuó: “Y tenemos un partido más preparado para los desafíos que vienen, y lo importante es que, desde esa experiencia, logremos avanzar al siguiente paso“.

Martínez también impulsó a avanzar en un partido “más fuerte y descentralizado, que le hable a sus militantes en cada una de las regiones”. “Pero también estamos orgullosos de lo que hemos hecho”, reflexionó.

Yeomans llamó a un “cambio en la conducción”

Yeomans, quien encabeza la lista alternativa y es apoyada por sectores ligados a la exministra Antonia Orellana y Diego Ibáñez, destacó el liderazgo de Boric y transparentó sus lineamientos de cara a una eventual presidencia del partido.

“El liderazgo del presidente Boric es un liderazgo autocrítico. Yo creo que la autocrítica le hace bien a la política y, en ese sentido, también desde el Frente Amplio lo hemos asumido así, no solo respecto al Gobierno, sino al rol que debemos asumir hoy por hoy como Frente Amplio. Nuestra lista también se para de ese diagnóstico“, sostuvo.

“Lo importante de aquí en más es que nosotros, para poder consolidar los cambios en Chile, sabemos que la fuerza no solamente se traduce en tener cargos dentro de la institucionalidad, sino también en tener una fuerza social viva que permita impulsarlos“, sostuvo.

Concluyó: “Creemos que es necesario un cambio en la conducción, para poder fortalecer al Frente amplio. Creemos que ya el debate ha abierto esa posibilidad”.

Más de 60 mil militantes habilitados para votar

Este proceso eleccionario, vale mencionar, se realiza mediante votación electrónica y contempla un universo de cerca de 60.000 militantes habilitados para sufragar.

La votación se realizará este sábado 15 y domingo 16 de agosto y también hay puntos presenciales de votación confirmados en siete regiones, y que puedes consultar en este link.