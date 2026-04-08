Movilh entregó carta al pdte. Kast y exigió: “Ni retrocesos ni silencios sobre derechos LGBTIQ+”

El organismo solicitó en la misiva que “ningún derecho de las personas LGBTIQ+ actualmente garantizado en leyes o políticas públicas sea afectado o recortado”.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) envió este miércoles una carta al presidente José Antonio Kast tras las “señales del Gobierno que generan preocupación” en materia LGBTIQ+, según declaró la organización.

Su vocero, Oscar Rementería, llegó hasta La Moneda para solicitar la continuidad del Plan Nacional de Derechos Humanos, de la Encuesta Diversidades y de la política nacional e internacional de Chile en favor de los derechos LGBTIQ+.

Dicha preocupación “se sustenta en diversos hechos ocurridos en las últimas semanas, entre ellos: el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026–2029 desde la Contraloría y la pérdida de financiamiento para la Encuesta Diversidades“.

Además del “distanciamiento del Estado de Chile” respecto de una declaración contra la discriminación impulsada hace unas semanas por el Grupo Núcleo LGBTIQ+ de la Organización de los Estados Americanos (OEA).





Solicitaron no “afectar o recortar” derechos de las personas LGBTIQ+

Acto seguido, el Movilh pidió reingresar dicho plan de Derechos Humanos, asegurar la Encuesta Diversidades, “mantener el compromiso internacional por la igualdad y no retroceder en ningún derecho ya conquistado”.

Además, se solicitó claridad sobre temas clave como la Ley Antidiscriminación y la Educación Sexual Integral. “El mensaje es claro: ni retrocesos ni silencios sobre los derechos LGBTIQ+”, manifestó la organización.

“Considerando su decisión, durante la pasada campaña, de no involucrarse en materias que no calificó como urgentes o prioritarias, solicitamos especialmente que ningún derecho de las personas LGBTIQ+ actualmente garantizado en leyes o políticas públicas sea afectado o recortado”, apuntó la misiva.