08/ 04/ 2026 13:25

Pdte. Kast se somete a test de drogas y anuncia proyecto para ampliar exigencia a autoridades

Este miércoles, el presidente José Antonio Kast se sometió a examen de pelo para la detección de drogas. El mandatario anunció cambios a la normativa vigente y un proyecto de ley que amplía esta exigencia para autoridades regionales y también partidos políticos. “Vamos a garantizar el financiamiento, la ley estaba, pero no los recursos… Vamos a garantizar que cada año estén estos recursos para hacer estos exámenes”, afirmó.