Fallece a los 103 años la destacada actriz chilena Teresa Berríos

La información de su deceso fue comunicada por Chile Actores a través de una declaración pública en sus redes sociales.

Durante la jornada de este domingo se confirmó el fallecimiento de la actriz Teresa Berrios Tapia a sus 103 años, reconocida por participar en históricas producciones nacionales.

La información de su deceso fue emitida por la comunidad de Chile Actores, a través de una declaración pública compartida en sus redes sociales.

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra querida compañera, la actriz Teresa Berrios Tapia. Con más de cien años de vida, Teresa fue una de las artistas más longevas de nuestra organización”, indicaron.





Chile Actores confirma fallecimiento de Teresa Berrios Tapia a sus 103 años

En el comunicado, el gremio de artistas nacionales reconoció la amplia trayectoria de la actriz.

“En su carrera actoral recordamos participaciones en obras como ‘Fuera de Control‘, ‘Machos‘, ‘Oro Verde‘, ‘Mea Culpa‘, ‘El día menos pensado’, entre muchas otras”, señalaron.

En la misma línea detallaron que “los funerales de nuestra compañera Teresa Berrios se realizarán el día de hoy, domingo 24 de mayo, a las 16:00 en el Cementerio General”.

Mientras que su velorio se realizó en la Iglesia Santa María de Las Condes, ubicada en Avda. Las Condes 9700.

Ministerios de las Culturas lamenta fallecimiento de Teresa Berrios

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio aseguró que “su trayectoria la llevó a ser voz de recordados espacios de radioteatro“.

“Su trayectoria y compromiso con las artes escénicas y de la representación forman parte del patrimonio cultural y audiovisual de nuestro país”, agregaron.

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