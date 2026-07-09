Culpó al GPS: Camionero argentino quedó atrapado y bloqueó Américo Vespucio

El conductor argentino explicó que no pudo evitar la mala maniobra por una supuesta “falla” del sistema de navegación, ya que aseguró que el GPS le indicó ese recorrido.

Un camión que transportaba vehículos quedó atrapado en una curva pronunciada de Américo Vespucio en Santiago.

El conductor argentino explicó que no pudo evitar la mala maniobra por una supuesta “falla” del sistema de navegación, ya que aseguró que el GPS le indicó ese recorrido.

El resultado fueron horas de interrupción de la vía hasta que personal de la autopista pudo sacar al gran vehículo de carga.