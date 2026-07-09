Partido de HOY jueves 9 de julio en Mundial 2026: Horario y dónde ver en Chile

Tras una pausa luego de 27 días ininterrumpidos de fútbol este jueves arrancan los cuartos de final, la decisiva fase donde ocho selecciones buscan avanzar en el torneo planetario.

Este jueves 9 de julio arrancan los cuartos de final del Mundial 2026, cuyos partidos podrás seguir y disfrutar a través de Chilevisión y todas sus plataformas.

El partido de hoy está programado para las 16:00 horas y será disputado en el Gilette Stadium en Estados Unidos, y marca el inicio de esta fase decisiva.

Partido HOY jueves 9 de julio por los cuartos de final

Este jueves hay un solo partido programado en el Mundial 2026.

Jueves 9 de julio: Francia vs Marruecos — 16:00 horas | Gillette Stadium, Estados Unidos





Calendario de cuartos de final del Mundial 2026

Luego, habrá otros tres partidos en esta decisiva fase del Mundial 2026. Los encuentros que están marcados en negrita serán transmitidos por Chilevisión.

Jueves 9 de julio: Francia vs Marruecos — 16:00 horas | Gillette Stadium, Estados Unidos

Viernes 10 de julio: España vs Bélgica — 15:00 horas | SoFi Stadium, Estados Unidos (Transmite Chilevisión)

Sábado 11 de julio: Noruega vs Inglaterra — 17:00 horas | Hard Rock Stadium, Estados Unidos

Sábado 11 de julio: Argentina y Suiza — 21:00 horas | Kansas City Stadium, Estados Unidos (Transmite Chilevisión)





¿Dónde ver el Mundial 2026 en Chile?

El Mundial 2026 se puede disfrutar de manera gratuita en televisión abierta a través de la señal de Chilevisión, el canal oficial de la cita máxima del fútbol.

Los partidos también son transmitidos en todas sus plataformas digitales, tanto en la señal online del sitio web, como en la app MiCHV disponible para celulares.

Además, recuerda que la app también está disponible para usuarios de Smart TV y ya se puede instalar en todos los televisores compatibles.

Asimismo, la nueva versión de MiCHV incorporó su versión web, donde podrás acceder a todo el contenido de Chilevisión y disfrutar de sus múltiples señales en vivo.