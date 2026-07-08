Es oficial: Justin Bieber se suma al inédito show de mediotiempo de la final del Mundial 2026

“¿Deberíamos hacer algo especial para la Copa del Mundo?”, adelantó el artista canadiense en la inauguración del torneo hace un mes.

Pese a que este miércoles no se disputaron partidos del Mundial 2026, la jornada estuvo marcada por una gran sorpresa de cara a la final del torneo. Se confirmó que Justin Bieber se sumará al inédito show de mediotiempo.

El artista canadiense será parte de la primera edición de este espectáculo, que se realizará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

El evento será producido por Global Citizen y buscará recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol de niños y niñas en todo el mundo.

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Justin Bieber se suma al show de mediotiempo de la final del Mundial 2026

Justin Bieber fue la última incorporación a un cartel que ya contaba con artistas como Madonna, Shakira y BTS. Según informó la FIFA, los músicos dispondrán de 11 minutos en total para sus presentaciones.

“La Copa del Mundo reúne al mundo de una manera en la que nada más puede. Estoy agradecido de ser parte de este show de mediotiempo, y aún más sabiendo que ayudará a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”, declaró el cantante tras el anuncio.

Los rumores sobre su participación comenzaron a tomar fuerza luego de que el intérprete de Daisies asistiera como público a la ceremonia inaugural del Mundial en Estados Unidos el pasado 12 de junio.

Tras su visita al SoFi Stadium en Los Ángeles, Bieber publicó una fotografía junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino en sus historias de Instagram: “¿Deberíamos hacer algo especial para la Copa del Mundo?”.

Posteriormente, durante el partido de octavos de final entre Canadá y Marruecos, el oriundo de Ontario pidió a sus seguidores “enviar amor y oraciones” a la selección durante el encuentro.

Incluso, compartió imágenes de su infancia jugando fútbol, en una muestra de su vínculo con el deporte.