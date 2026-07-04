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Se acabó el sueño del anfitrión: Canadá fue goleado por Marruecos y quedó eliminado del Mundial

Canadá y Marruecos se enfrentaron en 8vos de final del Mundial 2026, partido que se jugó en el NRG Stadium de Houston.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Canadá no pudo contra Marruecos y terminó goleado por 3-0 en octavos de final del Mundial 2026. Con este resultado, uno de los anfitriones se despidió del torneo y dejó atrás el sueño de seguir peleando por el título.

En el duelo disputado en Houston, los Leones del Atlas dominaron gran parte del compromiso y sellaron una contundente victoria para asegurar su clasificación a los cuartos de final.

El conjunto norteamericano intentó reaccionar, pero no encontró la fórmula para vulnerar la sólida defensa marroquí. En tanto, el cuadro africano aprovechó los espacios y terminó sentenciando el encuentro.

Azzedine Ounahi, con un doblete a los 4’ y 36’ del segundo tiempo, y Soufiane Rahimi, a los 52’, anotaron los goles que le dieron la victoria a Marruecos.

Con este resultado, Marruecos avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador de la llave entre Paraguay y Francia.

Canadá vs Marruecos por el Mundial: Revive AQUÍ el minuto a minuto

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