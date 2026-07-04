Se acabó el sueño del anfitrión: Canadá fue goleado por Marruecos y quedó eliminado del Mundial

Canadá y Marruecos se enfrentaron en 8vos de final del Mundial 2026, partido que se jugó en el NRG Stadium de Houston.

Canadá no pudo contra Marruecos y terminó goleado por 3-0 en octavos de final del Mundial 2026. Con este resultado, uno de los anfitriones se despidió del torneo y dejó atrás el sueño de seguir peleando por el título.

En el duelo disputado en Houston, los Leones del Atlas dominaron gran parte del compromiso y sellaron una contundente victoria para asegurar su clasificación a los cuartos de final.

El conjunto norteamericano intentó reaccionar, pero no encontró la fórmula para vulnerar la sólida defensa marroquí. En tanto, el cuadro africano aprovechó los espacios y terminó sentenciando el encuentro.

Azzedine Ounahi, con un doblete a los 4’ y 36’ del segundo tiempo, y Soufiane Rahimi, a los 52’, anotaron los goles que le dieron la victoria a Marruecos.

Con este resultado, Marruecos avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador de la llave entre Paraguay y Francia.





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