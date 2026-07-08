Le consultamos a Chat GPT por los equipos favoritos para avanzar de ronda y algunos de los aspectos considerados en su pronóstico fueron la profundidad de plantel y experiencia en instancias decisivas.

De cara a los cuartos de final del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial (IA) hizo sus pronósticos sobre las cuatro selecciones que tienen más probabilidad de asegurar un cupo para la semifinal.

En la antesala de esta vibrante fase del torneo planetario, le pedimos a ChatGPT que tome en cuenta profundidad de plantel, experiencia en instancias decisivas, antecedentes recientes y las proyecciones de analistas internacionales.

Todo lo anterior, para que llegue a un veredicto sobre los equipos que podrían avanzar hasta la penúltima etapa de la Copa del Mundo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

Las selecciones en semifinales según la IA

A juicio de la IA pese a “pasajes de irregularidad”, Argentina es la selección que cuenta con la mayor probabilidad de avanzar a semifinales ante Suiza, con un 71%. “Mantiene un plantel con enorme jerarquía y capacidad para resolver partidos cerrados”.

La segunda es Francia, con un 69%, pues argumentó que es una de las “plantillas más completas” por su ataque “desequilibrante y una defensa que ha concedido pocas ocasiones”. “Parten como favoritos por profundidad y experiencia” en su cruce ante Marruecos.

La selección de España se posiciona en el tercer lugar con un 62% y como la “más consistente del Mundial”. ¿Sus atributos ante Bélgica? Su dominio del balón, presión alta y capacidad para controlar los ritmos del partido.

En cuarto y último lugar se posiciona Inglaterra, con un 55%. A comparación de Noruega, expresó la IA, cuenta con “mayor profundidad de plantilla y experiencia en partidos de máxima presión”.

La proyección de semifinales

Este escenario coincide además, de acuerdo con ChatGPT, con la tendencia mayoritaria de las proyecciones publicadas por analistas y casas de predicción deportivas. Así las cosas, las semifinales quedarían de esta forma:

Francia vs España

vs Inglaterra vs Argentina

En conclusión, Francia, España, Argentina e Inglaterra son los cuatro principales candidatos a instalarse entre los mejores del Mundial 2026.