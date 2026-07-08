Mundial 2026: Por qué no se juega HOY miércoles 8 de julio y cuándo se retoman los partidos

Tras 27 días seguidos de fútbol, esta será la primera jornada de la cita planetaria en la que no se disputará ningún encuentro.

El Mundial 2026 ya está en su fase de cuartos de final, con ocho selecciones luchando para meterse en instancias definitivas e ir por la copa.

Pese a que se aumentó a 48 las selecciones participantes, hay algunas fechas en las que no se jugará ningún partido. Una de ellas es este miércoles 8 de julio.





¿Por qué no hay partidos del Mundial este 8 de julio?

El calendario de la FIFA estableció que este 8 de julio sea de descanso para las diferentes selecciones, poniendo fin a 27 días seguidos de fútbol.

A esto se suman otras cuatro jornadas sin compromisos, todas ellas se darán previo a la final programada para el domingo 19 de julio en New Jersey.

¿Cuándo se retoman los partidos del Mundial?

Los duelos se retomarán el jueves 9 de julio, día en que Francia y Marruecos se enfrentarán en Boston por los cuartos de final.

Esta etapa continuará disputándose entre el 10 y el 11 del mismo mes, donde se determinarán los clasificados a la ronda de los cuatro mejores.