Con solamente un sudamericano: Quiénes pasaron a cuartos de final del Mundial 2026
Argentina es la única selección de este lado del continente que estará en cuartos de final, instancia que comienza el próximo jueves 9 de julio.
El Mundial 2026 avanza firme y este martes se conocieron los últimos clasificados a cuartos de final, instancia que contará con solamente Argentina como representante sudamericano.
La Albiceleste y Suiza sentenciaron en esta jornada su paso a esta fase, derrotando con sufrimiendo a Egipto y Colombia, respectivamente.
A los representantes de la Conmebol se suman seis europeos, entre los que hay grandes candidatos como Francia y España.
¿Qué selecciones pasaron a cuartos de final del Mundial?
Pasando en limpio, las ocho selecciones clasificadas a cuartos de final son:
- Francia
- Marruecos
- España
- Bélgica
- Noruega
- Inglaterra
- Suiza o Colombia
Programación de los cuartos de final del Mundial
Jueves 9 de julio:
- Francia vs Marruecos: 16:00 horas en Boston
Viernes 10 de julio:
- España vs Bélgica: 15:00 horas en Los Ángeles
Sábado 11 de julio:
- Noruega vs Inglaterra: 17:00 horas en Miami
- Argentina vs Suiza o Colombia: 21:00 horas en Kansas City