Con solamente un sudamericano: Quiénes pasaron a cuartos de final del Mundial 2026

Argentina es la única selección de este lado del continente que estará en cuartos de final, instancia que comienza el próximo jueves 9 de julio.

El Mundial 2026 avanza firme y este martes se conocieron los últimos clasificados a cuartos de final, instancia que contará con solamente Argentina como representante sudamericano.

La Albiceleste y Suiza sentenciaron en esta jornada su paso a esta fase, derrotando con sufrimiendo a Egipto y Colombia, respectivamente.

A los representantes de la Conmebol se suman seis europeos, entre los que hay grandes candidatos como Francia y España.





¿Qué selecciones pasaron a cuartos de final del Mundial?

Pasando en limpio, las ocho selecciones clasificadas a cuartos de final son:

Francia

Marruecos

España

Bélgica

Noruega

Inglaterra

Suiza o Colombia

Programación de los cuartos de final del Mundial

Jueves 9 de julio:

Francia vs Marruecos: 16:00 horas en Boston

Viernes 10 de julio:

España vs Bélgica: 15:00 horas en Los Ángeles

Sábado 11 de julio: