Tras dar el gran golpe ante Brasil: Con quién juega Noruega en los cuartos de final del Mundial

Los Vikingos Rojos se ilusionan con seguir avanzando en el Mundial, enfrentándose en esta ocasión a otra selección europea.

Noruega avanzó en el Mundial tras eliminar a Brasil en los octavos de final este domingo 5 de julio, imponiéndose con el doblete de Erling Haaland y llevándose el triunfo con un 2-1. Con esto, Los Vikingos Rojos avanzaron a cuartos de final.

La victoria encendió la ilusión de la selección europea, quienes dieron un gran golpe de autoridad aprovechando a su figura.





Con quién juega Noruega en los cuartos de final del Mundial

El Hard Rock Stadium de Miami será testigo del enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra, partido que se disputará este sábado 11 de julio a las 17:00 horas.

Con cinco cotejos disputados durante esta Copa del Mundo, cuatro ganados y uno perdido ante Francia, Los Vikingos Rojos se medirán a un equipo que acumula la misma cantidad de victorias y un empate.





Duelo de goleadores en los cuartos de final

Este partido estará marcado por el cruce estelar entre los goleadores Erling Haaland y el inglés Harry Kane, quienes se encuentran entre los candidatos para la Bota de Oro del Mundial 2026.

Actualmente, el goleador nórdico se posiciona en el tercer puesto de la lista con siete tantos, mientras que su par británico lo sigue con seis dianas y una asistencia.