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Realmente dramática: Revive la tanda de penales completa con la que Suiza eliminó a Colombia del Mundial

El conjunto europeo dejó en el camino a la selección cafetera tras una electrizante definición desde los doce pasos, con la cual avanzó a los cuartos de final del Mundial.

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

Suiza escribió un nuevo capítulo en su historia mundialista. Luego de igualar sin goles durante los 120 minutos, el cuadro europeo derrotó a Colombia en una emocionante tanda de penales para avanzar a los cuartos de final.

El encuentro fue muy parejo y estuvo marcado por las grandes actuaciones de ambos arqueros, quienes sostuvieron el empate hasta el final del tiempo suplementario.

Desde los doce pasos, Suiza mostró mayor precisión y terminó imponiéndose 4-3 para meterse entre los ocho mejores equipos del torneo.

Con este resultado, La Nati enfrentará a Argentina este sábado 11 de julio a las 21:00 horas en busca de un cupo en las semifinales del Mundial.

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