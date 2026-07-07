Realmente dramática: Revive la tanda de penales completa con la que Suiza eliminó a Colombia del Mundial

El conjunto europeo dejó en el camino a la selección cafetera tras una electrizante definición desde los doce pasos, con la cual avanzó a los cuartos de final del Mundial.

Suiza escribió un nuevo capítulo en su historia mundialista. Luego de igualar sin goles durante los 120 minutos, el cuadro europeo derrotó a Colombia en una emocionante tanda de penales para avanzar a los cuartos de final.

El encuentro fue muy parejo y estuvo marcado por las grandes actuaciones de ambos arqueros, quienes sostuvieron el empate hasta el final del tiempo suplementario.

Desde los doce pasos, Suiza mostró mayor precisión y terminó imponiéndose 4-3 para meterse entre los ocho mejores equipos del torneo.

Con este resultado, La Nati enfrentará a Argentina este sábado 11 de julio a las 21:00 horas en busca de un cupo en las semifinales del Mundial.