Camino a la final: Estas son TODAS las fechas que quedan del Mundial 2026

Argentina y Suiza fueron los últimos clasificados a los cuartos de final, ronda que comenzará a disputarse este jueves 9 de julio.

Este martes, se disputaron los últimos partidos de los octavos de final y quedaron definidos los ocho equipos que buscarán quedarse con la Copa del Mundo.

Los últimos clasificados a los cuartos de final fueron Argentina y Suiza, quienes se enfrentarán buscando un lugar entre los cuatro mejores.

La Albiceleste superó de forma agónica a Egipto por 3-2 mientras que los europeos se impusieron en una dramática definición a penales a Colombia.





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Este miércoles no habrá acción, ya que el primer partido de los cuartos de final está programado para el jueves 9 de julio, el viernes 10 habrá otro y el sábado 11 se jugarán los dos restantes.

Cuartos de final

Jueves 9 a las 16:00 horas: Francia vs Marruecos

Viernes 10 a las 15:00 horas: España vs Bélgica

Sábado 11 a las 17:00 horas: Noruega vs Inglaterra

Sábado 11 a las 21:00 horas: Argentina vs Suiza

Semifinales

Semifinal 1: Martes 14 a las 15:00 horas

Semifinal 2: Miércoles 15 a las 15:00 horas

Partido por el tercer puesto

Sábado 18 a las 17:00 horas

Final

Domingo 19 a las 15:00 horas

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