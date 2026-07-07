FIFA designó 5 árbitros argentinos para Francia vs Marruecos y publicación se llenó de memes

Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el primer duelo de los cuartos de final.

Este martes, Argentina logró una sufrida clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras superar en los últimos minutos 3-2 a Egipto.

Tras el compromiso y la dura eliminación, desde el conjunto africano dispararon contra el árbitro y la FIFA, acusando favoritismo hacia Argentina y su líder, Lionel Messi.

Luego de algunos polémicos cobros y muchos cuestionamientos por redes sociales, la FIFA dio a conocer los árbitros para el primer duelo de los cuartos de final, el cual protagonizarán Francia y Marruecos.





FIFA designa 5 árbitros argentinos para el Francia vs Marruecos

Para sorpresa de muchos, la entidad que regula el fútbol designó cinco árbitros argentinos para aquel choque, donde el principal será Facundo Tello, quien tendrá como jueces asistentes a otros cuatro compatriotas.

Esto provocó una inmediata reacción en redes sociales, dado que creció una fuerte rivalidad entre galos y trasandinos a partir de la final de Qatar 2022 y al equipo de Messi se le apunta como el favorito de Gianni Infantino, mandamás de la FIFA.

The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

La publicación tuvo inmediatas respuestas y se llenó de memes, donde los protagonistas son Infantino y Messi.

Fifa We know the scripts pic.twitter.com/mi2ZkNGztg — SIDI OF NAIJA🇳🇬 (@paqxybaba) July 7, 2026

OMG ARE YOU FUCKING SERIOUS?????????? YOU DON’T EVEN HIDE THIS SHIT ANYMORE pic.twitter.com/b47imiFjwu — mimi⁷ 💫 (@jungkookasf) July 7, 2026