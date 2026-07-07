“No puedo levantar la mirada”: La emoción de Scaloni tras el triunfo de Argentina ante Egipto

Cuti Romero (79′), Lionel Messi (83′) y Enzo Fernández dieron vuelta el resultado del partido en los últimos 15 minutos para seguir avanzando en el Mundial 2026.

Este martes, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, no pudo esconder su emoción tras su triunfo en el Mundial 2026.

La Albiceleste ganó frente a Egipto en un 3-2 que fue dado vuelta en los últimos 15 minutos de partido, puesto que el campeón del mundo iba perdiendo 2-0 hasta el minuto 78.





La emoción de Scaloni

Sin embargo, Cuti Romero (79′), Lionel Messi (83′) y Enzo Fernández (90+3) cambiaron el resultado e hicieron que Egipto quedara eliminado en octavos de final.

Al respecto, al finalizar el partido, Lionel Scaloni no pudo contener su emoción y señaló: “No puedo levantar la mirada. Lo siento, estoy muy emocionado”.

Aunque lo intentó, el entrenador de la Albiceleste solo pudo agregar: “Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, déjalo acá”, y se retiró.

Con esto, Argentina clasifica a cuartos de final y volverá a salir a la cancha el sábado 11 de julio, con un rival que se definirá entre Suiza y Colombia.

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