“¡Funcionó!”: Speed creyó que hizo fallar el penal de Messi en el Mundial 2026 y esta fue su reacción

Ubicado justo detrás de una de las porterías, el creador de contenido transmitía en vivo cuando el jugador argentino falló desde los 12 pasos ante Egipto.

El streamer estadounidense IShowSpeed se viralizó por su reacción en vivo al fallido penal de Lionel Messi durante el duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Ubicado justo detrás de una de las porterías del estadio de Atlanta, el creador de contenido transmitía en vivo cuando ocurrió una de las jugadas más impactantes del torneo.

Todo sucedió durante los primeros 20 minutos del encuentro. Con Argentina abajo en el marcador por 1-0, Nicolás Tagliafico recibió una infracción dentro del área y el árbitro sancionó penal. La responsabilidad quedó en los pies de Messi, quien tenía la oportunidad de igualar las acciones para la Albiceleste.

La reacción en vivo de Speed al fallido penal de Messi

Mientras el capitán argentino se preparaba para ejecutar el lanzamiento, Speed comenzó a llamarlo insistentemente desde las gradas.

“¡El mejor jugador del mundo! ¡Messi! ¡Messi! ¡Messi, mira! ¡Soy yo, Messi!”, gritó el streamer, intentando captar la atención del astro argentino.

Lejos de rendirse, continuó insistiendo: “¡Messi, mírame! ¡Messi, mírame! ¡Sí, aquí mismo!”.





Incluso, en tono de broma, aseguró que pagaría a una persona para ayudarlo a llamar la atención del futbolista. “Le voy a pagar a este tipo”, comentó segundos antes del remate.

Acto seguido, Messi ejecutó el penal, pero el arquero egipcio Mostafa Shobeir adivinó la trayectoria y contuvo el disparo, provocando la incredulidad tanto en el estadio como entre los millones de espectadores que seguían la transmisión.

La reacción de Speed fue inmediata. Convencido de que sus gritos habían influido en la acción, se llevó las manos a su rostro y exclamó sorprendido: “¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Dios mío! ¡Funcionó! ¿Qué?”.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el registro del streamer celebrando el fallo de Messi desde una ubicación privilegiada detrás de la portería.