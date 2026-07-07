Entre la polémica y el sufrimiento: Argentina supera a Egipto y sigue con vida en el Mundial

La Albiceleste llegó a estar dos goles abajo hasta bien entrado el segundo tiempo, pero terminó dando vuelta el marcador aprovechando un gol anulado a Los Faraones.

Argentina sobrevive a una nueva batalla, eliminando a Egipto al ganar 3-2 en un partido repleto de polémicas y avanzando a cuartos de final del Mundial.

Los Farones no se intimidaron por La Albiceleste en Atlanta y plantearon una gran batalla golpeando al llegar a estar dos goles arriba hasta gran parte del segundo tiempo.

Sin embargo, los trasandinos reaccionaron y dieron vuelta el resultado en una tarde marcada por los polémicos cobros que los terminaron favoreciendo.

Yasser Ibrahim abrió la cuenta para el elenco africano que sufrió con un penal por falta a Nicolás Tagliafico que fue errado por Lionel Messi, quien falló su segundo disparo en la que va del torneo.

El elenco comandado por Mohamed Salah pudo estirar la ventaja en el segundo tiempo con un tanto de Mostafa Zico, pero el árbitro francés François Letexier, a instancias del VAR, lo invalidó por una infracción sobre Lisandro Martínez.





Argentina reacciona y sobrevive a otra batalla en el Mundial

El nerviosismo para el actual campeón creció con el tanto de Zico a los 67′ tras un gran contragolpe, tomando la ventaja hasta 10 minutos antes de que finalizara el tiempo regular.

Sin embargo, Cuti Romero y posteriormente el propio Messi dejaron todo igualado a los 83′, con un cuadro africano que ya estaba molesto.

Finalmente, Enzo Fernández con cabezazo a los 90+3′ desató la locura de los hinchas y la furia de Los Faraones, quienes protestaron por un penal a Salah en la previa.

Pese a los reclamos, el juez mantuvo su decisión y Argentina se instala en cuartos de final para esperar por el ganador del cruce entre Suiza y Colombia.